Oliver Klein és el nou alcalde de Cambrils

Oliver Klein (NMC) ha tornat a recollir la vara d'alcalde de Cambrils després de rebre els suports del PSC i el PP en el ple extraordinari celebrat aquest dijous. El canvi de batlle es formalitza arran de la renúncia al càrrec del socialista Alfredo Clúa i que el govern quedés en minoria amb l'expulsió del regidor de Junts Enric Daza a mitjans de febrer.

En la sessió plenària, els antics membres del govern -ERC, Junts i Comuns- han criticat "tàctiques curtes", "rendició" per part del fins ara alcalde socialista i "traïció" organitzada des del PSC. Per la seva part, Klein ha demanat unes setmanes de "paciència" per engegar els reptes del municipi. El primer al qual ha fet referència és la situació dels treballadors de l'Ajuntament.

L'alcalde ha passat pels micròfons d'onda cero Tarragona per explicar les primeres passes del seu mandat, on els pressupostos municipals i el conflicte laboral amb els treballadors de l'ajuntament són la prioritat.