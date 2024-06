El nou servei d'atenció a sensesostre comptarà amb setze places de permanència indefinida

L'Ajuntament de Tarragona posarà en marxa durant aquest estiu el nou Servei d'Atenció Integral per a persones sense sostre, que comptarà amb setze places. Els usuaris, que seran seleccionats pels tècnics, s'hi podran estar tot el temps que necessitin i rebran el suport d'una desena d'educadors socials.

En la presentació de la primera diagnosi i el pla local per l’abordatge del sensellarisme a la ciutat de Tarragona, algunes de les conclusions que se n’extreuen són que un 88,5% de les persones que pernocten al ras es localitzen al centre de la ciutat; que el sensellarisme a Tarragona té una clara predominança del gènere masculí, tot i que s’ha detectat un augment de les dones en situació de sensellarisme; i que la mitjana d’edat se situa en els 48 anys. La situació econòmica de les persones en situació de sensellarisme determina que un 63% de les persones reben ingressos i un 37% no en reben. En relació al sensellarisme juvenil, les dades indiquen que la majoria de joves combinen situacions de carrer amb habitatge.

Paral·lelament, el consistori ha signat un conveni amb el Servei Català de l'Habitatge pel qual disposarà de cinc pisos repartits per la ciutat per tal que persones que no disposen de recurs habitacional que ja es troben en una fase final de reinserció social puguin tenir un lloc on començar a desenvolupar un projecte vital. L'acord estarà vigent fins el 2028.