Més de la meitat de les infermeres de Tarragona s'han plantejat deixar la professió

Més de la meitat de les infermeres de Tarragona, un 59,2%, s'han plantejat abandonar la seva professió, segons ha apuntat el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), a partir d'un estudi del Consell General d'Infermeria relatiu a l'impacte de la pressió assistencial a la professió. D'aquestes, més del 31% han buscat alternatives professionals allunyades de l'àmbit sanitari.

Els principals motius que els han portat a aquesta consideració són l'estrès, la càrrega excessiva de feina i la manca de reconeixement professional. Des de la professió han reclamat el reconeixement de la categoria A i la creació de noves especialitats en els sectors d'urgències, cures crítiques i pal·liatives.

Des de CODITA han defensat que "sense aquestes mesures, el futur de la professió infermera a Tarragona, podria estar en perill". Tot i que l'índex d'ocupació se situa per damunt del 99%, segons CODITA l'ofici presenta una realitat laboral marcada per la inestabilitat i les desigualtats en comparació amb la resta d'Espanya. A Tarragona, només el 21% dels professionals d'aquest sector té un contracte fix estatuari. En l'àmbit estatal, en canvi, aquesta xifra se situa al 34%, segons el col·legi.

La càrrega laboral és una de les principals problemàtiques que han d'afrontar els professionals d'aquest àmbit, tal com determina l'estudi. Més de la meitat de les infermeres, el 58,5%, consideren que tenen una càrrega de treball molt elevada. Aquest fet s'agreuja en l'àmbit de l'hospitalització, on el percentatge supera el 60%. A més, un 83,9% assegura que duu a terme tasques que no s'inclouen dins de les seves competències.

La pressió assistencial afecta psicològicament més del 90% de les infermeres de Tarragona, segons destaquen CODITA i l'informe del consell. L'estrès, l'ansietat i l'insomni són algunes de les afeccions més comunes. Alhora, un 52,7% ha reconegut que experimenta estrès de manera molt freqüent. El percentatge de professionals que pateix ansietat s'eleva al 20%, i l'insomni es presenta a gairebé el 15%.

Per l'estudi, els salaris baixos i la dificultat per conciliar la vida laboral i personal són alguns dels motius que contribueixen a aquest malestar emocional. Tal com han apuntat, gairebé el 60% de les infermeres considera que la situació laboral ha empitjorat des de la pandèmia.