L'Operació Iglú de Tarragona atén una desena de persones sense sostre

L'Ajuntament de Tarragona ha activat aquesta passada nit l'Operació Iglú davant la baixada de temperatures. Els equips de Protecció Civil, Creu Roja, Guàrdia Urbana i Serveis Socials han pentinat la ciutat per buscar persones en situació de vulnerabilitat que dormen al carrer i els han ofert passar tres nits consecutives en un allotjament on estiguin més protegits del fred, així com begudes calentes i mantes per als que han rebutjat la proposta. Des del consistori s'han posat a disposició fins a tretze llits.

En un dels punts on hi acostuma a haver persones sense sostre, a tocar de la catedral, els equips troben tres homes i una dona, que es fan companyia sovint. Tots ja són coneguts dels voluntaris, especialment dels de Creu Roja, que cada diumenge a la tarda durant tot l'any reparteixen begudes, aliments i objectes que puguin necessitar els usuaris. Després d'una estona de conversa, dos accepten anar a una pensió. De fet, un d'ells necessita una cadira de rodes per moure's, ja que els darrers dies ha estat ingressat a l'hospital i té dificultats per caminar. Els altres dos prefereixen seguir al carrer per cuidar-se de les pertinences i, especialment, dels animals de companyia que tenen: un gos i un gat. El fet que els animals no puguin accedir als allotjaments és un dels factors que fa que algunes persones prefereixin quedar-se al carrer.

En l'operatiu s'han localitzat un total de dinou persones, de les quals deu han acceptat ser ateses. D'aquestes, set han estat reallotjades. En el darrer recompte fet a l'octubre es van comptabilitzar fins a 78 sensesostre a la ciutat de Tarragona.