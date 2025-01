Inversió milionària

El consell d'administració de Repsol ha aprovat aquest dimecres la construcció d'una Ecoplanta a Tarragona, que suposarà una inversió de 800 milions d'euros. La companyia estima que durant la construcció es crearan 2.800 llocs de treball i que quan entri en servei ocuparà 340 persones. L'Ecoplanta ha de permetre transformar residus urbans en combustibles renovables i productes circulars i segons l'empresa és "un projecte pioner a Europa" que ha de ser "una solució per a la reducció d'emissions de CO2 en el transport".

La planta tindrà capacitat per processar fins a 400.000 tones anuals de residus sòlids urbans i convertir-los en 240.000 tones de combustibles renovables i productes circulars. L'Ecoplanta es construirà al terme municipal del Morell, dins el complex industrial de Repsol. Aquest era un dels projectes que la multinacional tenia en quarantena a l'espera de la decisió del govern central respecte l'impost a les energètiques, que finalment ha acabat caient. Així, en la sessió del consell d'administració celebrat a Madrid, Repsol ha donat llum verda a la instal·lació.

La petrolera ha destacat que la planta serà la primera d'Europa que fabrica metanol renovable i metanol circular a partir de residus, a través de la gasificació, "el procés de valorització de deixalles més avançat del món". "Aquesta tecnologia d’última generació, desenvolupada per Enerkem -tecnòleg del qual Repsol n'és soci-, dona una segona vida a residus que d'altra manera acabarien en abocadors o incinerats", ha apuntat l'empresa en un comunicat. El metanol renovable té el seu origen "a les deixalles orgàniques, mentre que els productes circulars procedeixen dels no orgànics, com ara plàstics no reciclables", han concretat.

Així mateix, aquest projecte ja havia estat seleccionat per la Unió Europea per rebre finançament a través del programa Innovation Fund, pel seu elevat potencial per reduir emissions, el seu caràcter innovador i per ser una instal·lació única a Europa. Repsol ha apuntat que segons dades de la Comissió Europea, l'Ecoplanta aconseguirà reduir durant els 10 primers anys de funcionament l'equivalent a 3,4 milions de tones de CO2 en emissions de gasos d'efecte hivernacle.

L'entrada en funcionament està prevista per l'any 2029.