Hard Rock i Pressupostos

El macroprojecte ha estat un dels esculls per a l'acord entre ERC i PSC les darreres setmanes. De fet, ja va ser un dels obstacles en les negociacions dels passats pressupostos i finalment l'any passat el Govern es va comprometre a l'aprovació del pla director urbanístic del complex, un tràmit necessari per a fer-lo realitat. De moment aquest PDU segueix sense ser aprovat, i era una de les exigències del PSC per donar suport als comptes.

Aquesta demanda dels socialistes xoca frontalment amb la posició dels comuns, que reclamen al Govern que deixi córrer el projecte del Hard Rock i l'avisen que, si no és així, En Comú Podem no donarà suport al pacte.

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha acusat el Govern d'amagar-se darrera "excuses falses" pel que fa al macroprojecte del Camp de Tarragona. Segons Albiach, tirar-lo endavant no depèn d'una decisió tècnica, sinó que es tracta d'una "decisió política". I també ha afegit que és "fals" que el Govern hagi de pagar indemnitzacions en cas d'aturar el Hard Rock.

Preguntada, en una entrevista a TV3, sobre la possibilitat d'una moratòria del pla director urbanístic tenint en compte la situació de sequera, Albiach ha respost que no li toca a ella posar sobre la taula "cap proposta ni cap moratòria". I, en aquest sentit, ha defensat que és el president Aragonès qui ha de negociar i "no amagar-se en excuses". "La veritable pressió la té el president de la Generalitat, que és el responsable de tirar-los endavant", ha conclòs.

Albiach ha confirmat que el seu partit segueix en converses amb el Govern però també ha avisat que no renunciarà a la condició de demanar que s'aturi el Hard Rock. Així doncs, ha instat Aragonès a liderar i "trobar una sortida" si vol aprovar els pressupostos amb els comuns.