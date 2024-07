Una de cada cinc embarcacions recreatives incompleixen mesures de seguretat

La Guàrdia Civil de Tarragona ha fet 350 inspeccions a embarcacions recreatives l'any 2023. El 20% es van convertir en infraccions administratives, tot i que no totes van acabar en sanció, ja que es van corregir després d'entregar la documentació requerida.

La majoria de faltes són per no dur l'assegurança, el permís de navegació o el títol per al govern de l'embarcació. També per incomplir mesures de seguretat, com ara navegar en una zona il·legal o sense dur l'armilla de seguretat.

Durant els primers quinze dies de campanya, que va arrencar el 15 de juny, les tres barques de la unitat - la Río Francolí, la Rio Martín i la S 30- ja han recorregut les zones "més concorregudes", com són les platges de Salou. "És el municipi més turístic i on hi ha més afluència, també on hi sol haver més incidències", indica el sergent primer del Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Tarragona, Carlos Fernández.

Fernández preveu que aquest any tinguin "més feina" de caràcter administratiu, ja que augura que hi haurà una "gran afluència" de iots, motos d'aigua i altres tipus de vaixells al mar pel fet que la previsió és que sigui un estiu "càlid".