Augmenten els municipis on es regula el lloguer

L'anunci del Govern d'incloure 131 municipis més a les àrees tenses per limitar-hi el preu del lloguer ha agafat per sorpresa la majoria dels alcaldes afectats del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Només l'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, ha apuntat que havien compartit "el problema gravíssim" amb l'habitatge que tenen amb el Departament de Territori i celebra la mesura "perquè ajudarà molt". A Montblanc el preu del lloguer s'ha duplicat els últims anys.

Amb aquesta ampliació de les àrees tenses, tots els municipis de la costa tarragonina i ebrenca tindran limitacions al preu del lloguer, excepte Vila-seca, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el Perelló i la Ràpita. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa no rebutja una regulació si té en compte les casuístiques de cada municipi i es valora la demanda i els preus del mercat, tot i que com la majoria dels alcaldes no tenia coneixement de la mesura.

El batlle considera que la limitació de les condicions i del preu del lloguer és positiva si ha de servir per facilitar l'accés de la gent jove a l'habitatge i també a les persones i famílies més vulnerables i amb pocs recursos. Arasa ha apuntat que a l'Ampolla no s'ha detectat dificultats greus en l'accés a l'habitatge de lloguer, excepte en temporada alta turística, quan alguns professionals que busquen casa temporal ho tenen més complicat.