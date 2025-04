54 denúncies per distraccions al volant en una setmana

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha interposat 54 denúncies entre el 7 i el 13 d'abril en el marc de la campanya desplegada per vigilar i conscienciar dels perills que suposen les distraccions al volant. L'acció, efectuada en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, ha finalitzat amb la tramitació de setze denúncies per no fer cas de les indicacions del semàfor, cinc per circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la conducció, dinou per utilitzar aparells de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi la intervenció manual del conductor i catorze per utilitzar dispositius de telefonia mòbil.

El cos policial ha detectat aquestes infraccions després de fer controls a diferents punts de la ciutat. En aquest dispositiu hi han participat agents de paisà, que eren qui alertaven a les unitats de Trànsit i Transports de les infraccions dels conductors que observaven. Els agents uniformats s’encarregaven de notificar a les persones infractores les sancions que se’ls imposava per no haver complert amb algun article de la Llei de Seguretat Viària i del Reglament General de Circulació.

Des de la policia tarragonina consideren que les distraccions en la conducció i el fet de no respectar els semàfors, ni la prioritat dels vianants, constitueixen una de les principals causes d’accidentalitat i remarquen la necessitat d'actuar per frenar-les. Recorden que apartar l’atenció uns instants de la conducció posa en risc als conductors però també a terceres persones.