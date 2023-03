Unió de Pagesos alerta dels problemes amb l'aigua de cara a l'estiu

Unió de Pagesos alerta que el sector agrícola necessita saber com més aviat millor la dotació d'aigua de reg per saber si els agricultors podran regar o no de cara a l'estiu. Afirmen que sense tenir una previsió en època de sembra, els productors no poden programar els cultius d'estiu sense el risc de pèrdues. Per això, a través d'un comunicat demanen a l'ACA, responsable de la gestió de les conques internes, i a la CHE, responsable dels regs de la part de la conca de l'Ebre, que facin una programació de dotació de reg que doni "garanties" als regants.

El coordinador territorial del sindicat al Camp de Tarragona, Pere Guinovart, ha explicat al programa La Ciutat que pot perillar el proveïment de béns bàsics al territori i que ja venen alertant sobre aquesta qüestió des de fa temps. Guinovart ha assenyalat que no hi ha una alternativa i que els pagesos no poden dependre exclusivament del nivell de pluges que hi pugui haver aquesta primavera.