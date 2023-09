Celebrem els 20 anys de l'estrena de Lost in Translation parlant de la pel·lícula, anècdotes del rodatge i filmografia de Sofia Coppola.

Votem quin film ens agrada més: Lost in Translation o Her, la resposta a Coppola per part de Spike Jonze.

Noemí Guillermo ens porta la seva recomanació de cinema clàssic i escoltem el nou single dels Rolling Stones.