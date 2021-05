Parlem del retrobament dels protagonistes de Friends en l'especial d'HBO. De com es converteix en una de les sèries més importants per diferents generacions, dels seus inicis, del que va suposar per les sitcom i com avui continua sent tot un fenomen. Escollim els nostres personatges i capítols preferits i expliquem alguns dels secrets del seu rodatge. Ens posem romàntics amb Chris Isaak i "Wicked Game" i acabem amb les recomanacions de la setmana.