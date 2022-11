Una temporada de vint milions de calçots

Els productors de calçots de la IGP tornen a il·lusionar-se en una temporada en què esperen assolir els vint milions d’unitats, el que es convertiria en una xifra rècord. L’any passat es van marcar la mateixa fita, però finalment només es van superar lleugerament els divuit milions d’unitats. Aconseguir aquest objectiu, segons Clofent, dependrà de la resposta de la clientela, ja que s’han cultivat unes 125 hectàrees, el que representa quasi la totalitat de les terres de la IGP.

De moment, s’estan ultimant les tasques prèvies al creixement d’aquesta ceba dolça, a l’espera que arribi el fred que transformi en sucres els seus enzims. De fet, les altes temperatures de les últimes setmanes no haurien tingut una afectació directa en la qualitat d’aquesta verdura, tal com ha indicat el president de la IGP. Tampoc ha tingut una influència destacada l’escassetat de pluja en les plantes, ja que els agricultors han optat per incrementar l’aportació d’aigua a través del regadiu. Ara bé, aquesta acció sí que els ha comportat un augment de costos.

El preu de venda del calçot es va enfilar la temporada passada fins a arribar als vint cèntims en el cas dels calçots crus i quaranta pels cuits. Una situació que des de la IGP justifiquen per l’augment de la demanda i alhora, per la recuperació de valors després de cinc anys de preus baixos.

Acció Climàtica i la IGP Calçot de Valls han impulsat el primer estudi sobre els costos de producció del sector, coincidint en una campanya en què els pagesos han vist com les despeses vinculades a l’energia i als combustibles s’han encarit entre un 25 i un 30%. L’estudi està pensat especialment per als agricultors, però també per als mercats que comercialitzen calçots. Així, s’analitzaran dades de pagesos de l’Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès i el Baix Camp.