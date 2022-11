Tarragona és el camp de cultiu de marihuana d'Europa

La demarcació de Tarragona és el camp de plantació de marihuana d'Europa i aglutina tantes intervencions com la resta de Catalunya. Aquest darrer any, s'hi han decomissat 400.000 plantes de cànnabis. El president de l'Audiència de Tarragona, Joan Perarnau, ha afirmat que es tracta d'una producció "estratosfèrica" i que les xifres són una "barbaritat". Unes dades que s'han posat en relleu en la Junta Provincial de Seguretat de Tarragona.

Segons Perarnau, la bona climatologia, les bones comunicacions per carretera i la proximitat amb el mercat europeu, així com les "baixes" penes de presó han portat a les bandes criminals a instal·lar-se a les comarques tarragonines i ebrenques.

El president de l'Audiència ha explicat que no és un problema de la zona, sinó que ha insistit que els narcotraficants veuen el territori com un lloc "ideal" per al conreu de marihuana. "No només detectem entrades pel litoral de les Terres de l'Ebre, sinó que cada vegada són més properes a les platges de Tarragona", ha comentat. Malgrat la pressió policial i judicial, amb intervencions "continues" i setmanals, Perarnau ha assenyalat que les plantacions continuen sent rendibles pels grups criminals perquè els guanys són "enormes". "Hi ha bandes que han deixat de robar per dedicar-se al conreu de marihuana", ha apuntat.

Pel que fa a les estructures dels grups organitzats, Perarnau ha subratllat que són bandes estrangeres- albaneses, kosovars i àrabs- que no estan arrelades al territori.

Per altra banda, el president de l'Audiència ha destacat que la coordinació entre els diferents cossos policials és "excel·lent" i ha celebrat que no es produeixen duplicitats en els processos d'investigació ni en les actuacions.