Salou viatja a diferents cuines del món en la nova edició del Gastrotour

L’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de Salou, en col·laboració amb l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria (AEH) de Salou i San Miguel, organitza una nova edició de la ruta gastronòmica de primavera Gastrotour, dedicada, enguany, a les diferents cuines del món.

L’alcalde, Pere Granados, manifesta “la gran aposta que fem des de Salou, amb la nostra agenda gastronòmica per a aquest 2022, amb iniciatives, durant tot l’any, que destaquen la creativitat, professionalitat i qualitat dels restauradors; i que posicionen Salou com a referent gastronòmic, dins de la Costa Daurada”.

Per la seva banda, el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, assenyala que “aquesta edició del Gastrotour té com a objectiu posar en valor tota la riquesa i diversitat de les diferents cuines presents a Salou i animar el públic, tant local com visitant, a descobrir-les”.

Es podran tastar plats de procedències mediterrània, italiana, francesa, americana, argentina, tailandesa o hindú, entre d’altres. També es podran trobar propostes que fusionen la cuina mediterrània amb d’altres d’arreu del món.

El preu de la degustació, amb beguda, serà de 4 euros. I, d’altra banda, també es podrà gaudir d’un menú especial, de 5 degustacions, per 25 euros, en alguns dels restaurants.

Els establiments que participen amb degustació en aquesta nova edició del ‘Gastrotour’ són: 4R Casablanca (Passeig Miramar, 12); 70s&80s American Diner (c. Carles Buïgas, 20, Local A); Altaglio (c. Ponent, 4); Arena Restaurant (Passeig Jaume I); Asador Córcega (c. Major, 31); Coctelería Bohemia Chillout (c. Brussel·les, 5); Creps & Nata (c. València, 10, Baixos); Restaurant D’Albert (edifici Miramar Port, s/n); Famous Dave’s (Via Roma, 28); La Pasión (Via Roma, 13); L’Estació (plaça del Carrilet, s/n); Lunattic (c. Colón, s/n); Malapecora (Via Augusta, 14); Moss (c. Barcelona, 34); MRKT de Edu Cuesta (c. Francolí, 8, Local 64); Olio (c. Barcelona, 40); Pa i Oli (c. Major, 3); Paraíso (c. València, 58); Rock & Grill (c. Brussel·les, 2. Baixos); Ruby Tuesdays American Diner (c. Nord, 73); Steakhouse Gaucho (c. Brussel·les, 6); Sushi Kai (c. València, 4, Local 2); Taverna El Totxo (c. Barcelona, 40); Thai Salou (c. Barbastre, 13); The Garden Café (Via Roma, 32); The Indian Curry House (c. Josep Carner, 15-17, Local 3); Theatre Town (c. Barcelona, 43); i Yogurteria Danone (c. Bilbao, 2).

Així mateix, els cinc restaurants que ofereixen menús són: Castillo de Javier (c. Carles Buïgas, 29); Cook and Travel (c. Llevant, 5); MRKT de Edu Cuesta (c. Francolí, 8, Local 64); Thai Salou (c. Barbastre, 13); i The Indian Curry House (c. Josep Carner, 15-17, Local 3).

Aquí pots consultar i descarregar el llibret del Gastrotour: