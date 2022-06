Saber en temps real el nivell de radiació

Segons ha detallat el Departament d'Empresa i Treball, aquest cercador es nodrirà de la informació que generen les 36 estacions de mesura que hi ha a Catalunya, integrades en la Xarxa de Vigilància Radiològica Ambiental.

Aquests punts actualitzen les seves dades cada deu minuts els 365 dies de l'any i estan pensats per alertar del risc radiològic potencial per a la població. "Detecten l'evolució d'elements radioactius i dels nivells de radiació, tant ambiental com possibles emanacions d'origen artificial", ha apuntat el Govern en una nota de premsa.

Tal com ha informat el departament, a la web es pot saber el darrer valor de cada estació i crear gràfiques amb diferents agregacions.

Les dades disponibles aquest dimarts mostraven totes les centrals de mesurament catalanes en nivells baixos de radiació, amb una "taxa de dosi" per sota de 100 nSv/hora.

Així mateix, el punt de Catalunya amb una radiació més elevada, aquest dimarts, es trobava a la localitat ebrenca de Garcia, amb 91,2 nSv/hora. Al costat de la central d'Ascó, per exemple, diverses estacions mostraven indicadors entre els 72 i els 80 nSv/hora.

A Barcelona, la radiació no és gaire diferent. Així, al centre ubicat al costat de la Plaça de Catalunya donava aquesta tarda 84 nSv/hora. Al centre de Tarragona la xifra era encara inferior, 73 nSv/hora.