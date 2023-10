Risc de fallida

L'alcalde de Tarragona s'ha reunit aquest dilluns amb tots els grups municipals per exposar-los la situació econòmica, en què es troba l'Ajuntament i intentar treballar plegats per revertir un problema que ha titllat "de ciutat" i no "de govern". "El problema que tenim és que la despesa corrent no ha parat d'augmentar, mentre els ingressos no ho han fet", ha explicat Viñuales, qui ha lamentat que "això ha passat durant molts anys".

De moment, el batlle no ha volgut donar més detalls de quines podrien ser algunes de les accions previstes, però ha subratllat que "no volen retallar serveis públics", ja que "si no ho fa el consistori, no ho farà ningú". Tot i això, ha afegit que la situació és "molt complicada" i que es podrien veure afectats serveis bàsics com el de la neteja, la jardineria, la policia, les llars d'infants, els centres cívics o l'escola d'adults, entre altres.

Malgrat tot, el govern municipal ha assegurat que la ciutat sí que compta amb la capacitat inversora suficient i que la ciutadania ho podrà comprovar durant els pròxims quatre anys.