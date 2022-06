Actualitat

Represa la circulació ferroviària després de l'accident a Vila-seca

La circulació ferroviària entre Tarragona-Cambril/Reus s'ha restablert per una via en l'inici del servei aquest dilluns. D'aquesta manera, es recupera el servei a les línies R15 (Barcelona-Reus/Móra) i R16 (Barcelona-Tortosa). L'altra via romandrà inoperativa mentre els tècnics treballen per retirar el tren embestit.

Redacción