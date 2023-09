Protecció Civil participa en un projecte per fer front als fenòmens meteorològics extrems

Protecció Civil participa en el projecte europeu CLIMAAX per fer front als fenòmens meteorològics extrems agreujats pel canvi climàtic a través de la recopilació de dades de diverses regions on han tingut lloc situacions com inundacions, incendis forestals o ventades.

Amb aquestes dades, l'objectiu és crear una caixa d'eines amb mesures concretes per fer front a aquestes emergències. El subdirector en planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha destacat que permetrà conèixer uns escenaris que seran "més freqüents i amb més intensitat".

Aquesta setmana, diversos agents visiten espais com l'Espluga de Francolí per conèixer in situ com es va desenvolupar el fenomen i es va fer front a l'emergència. Delgado ha remarcat que el projecte ha de servir per tenir en compte què pot passar els pròxims anys, meteorològicament parlant, en una situació que representa una emergència. Per exemple, per saber si una riuada al Francolí pot ser més freqüent, o si un incendi forestal com el de Santa Coloma de Queralt, amb la perillositat que reportava, pot ser encara més intens.

El projecte compta amb 20 milions d'euros de pressupost i s'ha de desenvolupar durant quatre anys. L'any vinent, Catalunya desenvoluparà una prova pilot per implementar la caixa d'eines.