Presó pel detingut per matar d'una pallissa un home

El jutge de Gandesa ha ordenant l'ingrés provisional a la presó, de forma comunicada i sense fiança, de l'adult detingut per la pallissa mortal a un home divendres passat a Batea. Encara no s'ha determinat si la causa s'instruirà pel delicte d'homicidi o pel d'assassinat, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tot i que la víctima va sobreviure inicialment a l'agressió, quedant en estat crític, l'Ajuntament va comunicar-ne la mort aquest dilluns decretant dos dies de dol oficial al poble. A través d'un comunicat, l'alcalde en funcions, Joaquim Paladella, també ha convocat a tota la ciutadania aquest dimarts a la una del migdia per guardar un minut de silenci com a mostra de condol a la família i de rebuig "per aquest acte de violència injustificada".

Els Mossos van detenir dos homes com a presumptes autors de l'agressió: a banda de l'empresonat, també van arrestar un menor d'edat, que ja ha ingressat en un centre especial en règim d'internament semi obert durant sis mesos.