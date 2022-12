Un pont desigual

El sector turístic del Camp de Tarragona dona per tancat un pont de desembre "força correcte" malgrat no assolir les expectatives d'ocupació del 70%. La presidenta de la Federació d'Empresarial d'Hostaleria i Turisme (FEHT), Berta Cabré, ha assenyalat la meteorologia com la causa principal de la baixada de les reserves d'última hora. Segons Cabré, el fet que el pont hagi estat "fragmentat" també ha condicionat les estades, que s'han concentrat en aquest últim cap de setmana.

Per contra, els allotjaments de les Terres de l'Ebre han registrat una ocupació mitjana del 75%, i en alguns casos han penjat el cartell de complet, com és el cas dels càmpings.

Festes de Nadal

Passat ja el pont de la puríssima, ara les mirades del sector turístic de les Terres de l’Ebre estan posades en les festes de Nadal i Cap d’Any, on s’espera arribar al 70% i al 100% d’ocupació, als allotjaments rurals i als càmpings. Des del Camp de Tarragona, la FEHT es mostra prudent a l'hora de fer previsions, tenint en compte que un gruix important de negocis tancaran durant la temporada baixa.