La pitjor campanya d'oli d'oliva en 15 anys

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya alerta que la campanya d'oli d'oliva 2022-2023 podria caure fins a les 16.000 tones. Aquesta xifra suposa la pitjor dels darrers 15 anys, fins i tot per sota de la previsió de 19.000 tones que es va fer al setembre. És prop d'un 25% inferior a les 20.600 tones de la campanya 2018-2019, la següent més baixa.

La producció mitjana d'oli a Catalunya és de 31.000 tones. Per tot plegat, la Federació ha demanat una reunió urgent al Departament d'Acció Climàtica per adoptar mesures davant el descens de la producció i l'augment de preu dels inputs i de l'energia, quadruplicats en un any. La sequera des de fa dos anys és el principal factor que ha provocat la caiguda del 50% de la mitjana catalana.

Per zones productores, al Baix Ebre i Montsià la caiguda podria suposar més del 80% en relació amb la mitjana i se situaria en 4.500 tones. A Lleida (Garrigues i Segrià) la reducció seria al voltant del 50% (6.000 tones) i a la resta de zones productores de Tarragona, la situació és variable depenent de la producció obtinguda la campanya anterior.

En l'àmbit europeu es preveu una caiguda del 35% de la producció, que se situaria en 1.470.000 tones, fet que suposa una reducció de la disponibilitat d'oli al mercat internacional de prop de 800.000 tones.