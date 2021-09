La pandèmia fa emergir una medicina social més efectiva i equitativa

Francisco Ortega, investigador ICREA del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV, explica a La Ciutat els resultats d'una investigació sobre noves formes de solidaritat comunitària i ajut mutu en un context de greu crisi sanitària i econòmica i com això pot donar lloc a una medicina més efectiva i equitativa.

L’estudi mostra com l’absència d’intervenció del govern brasiler va despertar una resposta social inusual a les faveles de Río de Janeiro, on els líders comunitaris recaptaven fons, voluntaris anaven de porta en porta per distribuir aliments, mascaretes i equips d'higiene o l’ús de la megafonia per educar els residents sobre les mesures de protecció. Fins i tots periodistes locals van utilitzar les xarxes socials per contrarestar les notícies falses.

Ortega compara aquesta situació amb la que s'ha donat a països com Espanya i quin és el rol de la sanitat pública.