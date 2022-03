Netflix estrena el documental "800 metros"

800 metres és la distància que separa la plaça de Catalunya del mosaic de Joan Miró a la Rambla de Barcelona, el camí que va recórrer la furgoneta de Younes Abouyaaqoub fins que es va aturar. Hores després, els terroristes van atacar, de nou, a Cambrils on finalment van ser abatuts per un agent dels mossos d'esquadra. La sèrie documental de Netflix parteix dels atacs terroristes per endinsar-se en el procés de radicalització dels joves fins a la realització dels atemptats.

El llibre d'Anna Teixidor 'Els silencis del 17-A' és la base teòrica de la sèrie documental, però la investigació s'ha basat en proves i testimonis contrastats per la mateixa periodista, a més de Nacho Carretero i Jesús García, experts en el succés i que fa anys que treballen en els fets. En total, han treballat en la sèrie, de tres capítols, 150 persones i s'han gravat prop de 200 hores.

'800 metros', produïda per Bambú Producciones, compta amb una vuitantena d'entrevistes i s'han contactat més de 400 persones. Aquest divendres arriba a Netflix, després de presentar-se al Festival de Màlaga.