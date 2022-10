Llum verda al tren-tramvia del Camp de Tarragona

Ara, Territori ha d'integrar el territori al projecte constructiu de la infraestructura, que determinarà el sistema de tracció dels combois. Un mecanisme que, a petició dels ajuntaments, vol evitar una catenària aèria, especialment als nuclis urbans.

La intenció és enllestir el projecte constructiu de la primera fase en les properes setmanes per, posteriorment,. Aquesti aprofitarà el traçat de la línia ferroviària que està fora de servei entre l'antiga estació de tren de Cambrils i la de Salou – PortAventura. A partir d'allà, i per no confluir amb l'actual línia d'Adif, es farà "un traçat independent". Aquesta nova via encara no té el recorregut del tot definit, si bé anirà en paral·lel a l'avinguda Pere Molas i entrarà al nucli urbà de Vila-seca fins a l'estació de Renfe.

En una segona fase que es farà en paral·lel i que es troba en fase de redacció, s'uniran les ciutats de Tarragona i Reus. "Aquest tram cal que es tramiti tan aviat com sigui possible per donar coherència a tot el projecte", destaca l'Estudi. Així, més endavant, "s'elaborarà un estudi de demanda i s'estudiarà la proposta de discórrer per l'N-340 i la disposició d'estacions".