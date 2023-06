L'ACA estudia buidar el pantà de Riudecanyes per salvar els avellaners del Baix Camp i el Tarragonès

L'Agència Catalana de l'Aigua estudia buidar el pantà de Riudecanyes per tal de poder regar i salvar els avellaners del Baix Camp i el Tarragonès. D'aquesta manera, es desembassarien 0,26 hm3 d'aigua dels 0,34 que queden actualment.

Aquesta mesura es podria prendre els pròxims dies. Abans, però, s'ha de garantir l'aigua potable pel municipi ja que Riudecanyes s'abasteix únicament del pantà i fonts d'Acció Climàtica asseguren que la prioritat és l'aigua de boca. Per això, la setmana vinent, una empresa farà una prospecció per obrir un nou pou. Paral·lelament, Acció Climàtica negocia amb l'empresa Forestal Catalana la retirada de peixos per evitar una mortaldat d'aquests si es buida el pantà.

Des de l'anterior mandat, l'Ajuntament està estudiant la possibilitat d'abastir-se d'aigua freàtica, "ser autosuficients", diu l'alcalde de Riudecanyes, Ernest Roigé. A més, l'equip de govern està realitzant obres per arranjar l'accés als dipòsits d'aigua perquè s'hi pugui arribar amb camions cisterna. Contemplen que conforme baixi la quantitat d'aigua del pantà, aquesta perdrà qualitat i caldrà diluir-la amb aigua externa. Són dos projectes que treballen des de fa com a mínim dos anys, asseguren, tot i que reconeixen que la situació de sequera els ha "accelerat".