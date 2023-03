El gerent de turisme s'enfronta a 18 anys de presó acusat d'agressió sexual

Fiscalia de Tarragona acusa el gerent d'un presumpte delicte continuat d'agressió sexual i d'abusar de "l'especial situació de vulnerabilitat" de la víctima, que és cega. També li demana vuit anys de llibertat vigilada i 50.000 euros d'indemnització de responsabilitat civil.

Segons l'escrit d'acusació, els tocaments i les agressions sexuals es van iniciar el desembre de 2015 i es van allargar fins al juny de 2016. El relat apunta que l'home li recriminava que no feia bé la feina a l'oficina de turisme i que la "controlava massa". Entre el desembre del 2015 i el gener de 2016, explica que la situació va empitjorar, ja que l'acusat aprofitava els moments que estaven sols per fer-li tocaments. A finals del mes van començar les violacions. Aquestes agressions es produïen entre una i tres vegades per setmana i es van prolongar fins al 23 juny de 2016, quan l'investigat va agafar vacances.

El fiscal apunta que l'acusat s'aprofitava de la seva superioritat laboral i de la discapacitat visual de la víctima -ceguera del 100%- per mantenir relacions sempre sense el seu consentiment.

La dona va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra el 17 de juliol del mateix any, després d'explicar-ho al seu psicòleg, entrenador i pare. A conseqüència de les agressions, la víctima ha patit atacs de pànic i angoixa, els quals han requerit tractament psicològic.

Per això, demana divuit anys de presó per al gerent, vuit anys de llibertat vigilada un cop s'executi la pena i la inhabilitació per qualsevol feina, ofici o activitat relacionada amb menors d'edat. Alhora, sol·licita la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 500 metres durant un període de 26 anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, demana una indemnització de 50.000 euros en concepte de danys morals tant a l'acusat com a l'Ajuntament de l'Espluga, a qui li atribueix la responsable civil subsidiària- perquè l'oficina de turisme depenia del consistori. El judici està pendent d'assenyalar-se a l'Audiència de Tarragona.