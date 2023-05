La Generalitat planteja l'expropiació de fins a 189 habitatges buits de 14 municipis

El Govern iniciarà accions per expropiar fins a 189 habitatges buits propietat de grans tenidors de 14 municipis declarats de demanda forta i acreditada i amb demanda d'emergència per destinar-los a lloguer social. Així ho reflecteix l'acord de Govern aprovat aquest dimarts en el Consell Executiu.

La Generalitat requerirà als propietaris d'aquests prop de 200 habitatges que acreditin que el seu pis no està desocupat i, si no ho poden fer, s'iniciarà un procés de negociació perquè els destinin a lloguer social i en última instància s'optarà per l'expropiació forçosa. El Govern espera poder disposar dels primers habitatges a partir del 2024.

Dels 14 municipis de tota Catalunya, a la província de Tarragona es troben Tarragona, Reus, Roda de Berà, i Valls.