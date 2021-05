Esperant la reobertura

El pla exigeix que els locals garanteixin la renovació dels fluxos d'aire amb sistemes de ventilació i renovació. Els clients hauran d'anar amb mascareta i mantenir una distància d'1,5 metres excepte si són de la mateixa bombolla de convivència. Battini, director d'una de les discoteques més mítiques de la Costa Daurada, explica a La Ciutat quines són les certeses i els dubtes, dins del sector, per tornar a obrir les portes de les discoteques. Parlem de les conseqüències del tancament, de com són els únics que encara no han pogut tornar a l'activitat i del futur més proper en el món de l'oci nocturn.