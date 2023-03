Els regants del pantà de Riudecanyes temen quedar-se sense regar amb aigua de l'embassament aquest estiu per la sequera

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes tem que amb el context actual d'extrema sequera no podran utilitzar l'aigua de l'embassament per regar aquest estiu. El pantà de Riudecanyes es troba al 8,87% de la seva capacitat, mentre que la de l'embassament del Siurana, des del qual es traspassa aigua cada any, és del 7,76%.

Ara hi ha 4.700 metres cúbics al pantà del Baix Camp i només seria suficient per abastir el municipi de Riudecanyes. El gerent dels regants de Riudecanyes, Miquel Àngel Prats, ha explicat que enguany no comptaran amb el transvasament d'aigua i ha alertat que és una situació "molt crítica". Si aquesta conjuntura es confirma, seria la primera vegada a la història que no es realitza.

L'estiu passat, el Departament d'Acció Climàtica va aturar el transvasament perquè hi havia poca aigua a Siurana, però finalment a la tardor es va autoritzar el traspàs del recurs, tot i que no amb les quantitats inicialment acordades. L'any passat, el Siurana arribava al 30,01% de la seva capacitat i el pantà de Riudecanyes al 20,50%.

El pròxim 28 de març hi ha una reunió convocada amb l'Agència Catalana de l'Aigua per avaluar l'estat dels dos pantans i prendre una decisió sobre el transvasament.