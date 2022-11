Els hospitals del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre poden gestionar les baixes dels pacients

Al Camp de Tarragona, els pacients que ingressin , de forma programada o urgent, als hospitals universitaris Joan XIII de Tarragona i el de Sant Joan de Reus, a més del de Santa Tecla, el Comarcal del Vendrell i el Pius de Valls rebran la baixa laboral de forma automàtica, sense necessitat de fer la gestió al CAP de referència.

A les Terres de l'Ebre, seran l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, el Comarcal d'Amposta, el Comarcal de Móra d'Ebre i la Clínica Terres de l'Ebre.

Salut ha insistit que la mesura evitarà que els familiars dels pacients s'hagin de desplaçar als CAP per tramitar les baixes, que ara es rebran de forma automàtica. Una mesura que beneficiarà la població en edat laboral i vol agilitzar processos, disminuir el nombre de visites de l'atenció primària per aquest tipus de gestions, desburocratitzar el sistema així com millorar l'experiència del pacient i del seu entorn familiar.

Tant la baixa com el primer comunicat es podran descarregar immediatament des de La Meva Salut. Els següents comunicats de confirmació, a partir d'aquests catorze dies, s'han de gestionar a l'atenció primària.