Es constitueix la Taula de l’Aigua de Tarragona

La Taula territorial de l’Aigua del Camp de Tarragona s’ha constituït avui per començar a debatre sobre com millorar la gestió d’aquest recurs hídric entre els diferents agents i sectors del territori.

Durant aquesta primera reunió, s’han exposat tres casos d’èxit com són el Consorci d’Aigües de Tarragona, l’estació depuradora de Valls i el projecte d'AITASA. “Són tres exemples des del punt de vista agrícola, industrial i de subministrament d’aigua que ens distingeixen com a territori”, ha afirmat el delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, qui espera que serveixin de “reflexió” per a la resta de sectors.

Aquesta quarantena de representants es tornaran a reunir a finals d’any per començar a plantejar futures solucions.