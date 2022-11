Comença el judici contra dos homes acusats d'abusos sexuals a tres joves tutelades

Els fets van ocórrer durant els primers tres mesos de l'any 2017 quan ambdós van mantenir relacions sexuals amb les menors a canvi de diners, roba o begudes alcohòliques, segons l'escrit d'acusació de Fiscalia, que assenyala la vulnerabilitat de les noies.

El fiscal demana una pena de 27 anys i cinc mesos de presó per a un d'ells pels delictes d'abusos sexuals, delicte continuat d'abús i per inducció a la prostitució. Per l'altre individu, sol·licita una pena de vuit anys.

El ministeri fiscal també ha demanat 3.000 euros de responsabilitat civil per a les víctimes i persones que en puguin derivar perjudicades dels fets.

Les víctimes declaren a porta tancada, durant un judici que s'allargarà fins a aquest dimarts.