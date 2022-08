Bones perspectives a la DOQ Priorat

Fa pocs dies que els viticultors han començat a agafar els fruits que han de permetre elaborar els vins. Ho han fet més aviat del que és habitual a causa de les altes temperatures dels darrers tres mesos.

El president de la DOQ Priorat, Sal·lustià Álvarez, calcula que s'agafaran uns 6 milions de quilos, una quantitat normal però entre un 15% i un 20% per sota de l'any passat, quan hi va haver una collita extraordinària.

Priorat ven bona part dels seus vins al mercat internacional. En concret, unes 500.000 ampolles anuals als EUA, el que suposa entre un 12% i un 15% del total d'exportacions. El principal mercat són els països del centre d'Europa, com Suïssa, Alemanya o els Països Baixos. Enguany la preocupació és el mercat europeu, per la inflació i la guerra a Ucraïna. En canvi, l'americà, per la paritat entre el dòlar i l'euro, obre vies de negoci per als cellers. En termes generals, a la DOQ estan força tranquils. "Mai tots els mercats fallen al mateix moment. Mentre ens funcioni un mercat i mig, el Priorat té una bona circulació" ha assegurat Álvarez.

Tot i això, reconeix que hi ha "certa dificultat per incrementar els costos de producció a la venda del vi". Així, els viticultors l'any passat cobraven el raïm entre els 1,80 euros i els 2,50, i de cara enguany aquesta valoració pujarà entre un 8% i un 15%.