Setmana clau per a l'evolució de la pandèmia a Catalunya

El coordinador de la unitat de seguiment de la COVID-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, assegura que aquesta setmana és clau per a l'evolució del coronavirus a Catalunya. Explica que a finals d'aquesta setmana o principis de la vinent, les dades ja reflexaran l'impacte que ha tingut la desescalada.

[[H4:Què podem fer durant el pont?]]

El confinament perimetral municipal començarà amb el toc de queda de les 10 de la nit del dijous i dia 3 s’acabarà a les 6 del matí de dilluns dia 7. Per tant, dimarts dia 8, festiu, ens podem moure per Catalunya sense restriccions.

El Conseller d’Interior Miquel Sàmper ha explicat que preveuen un augment de la mobilitat el dijous… demana, això si, que les persones que marxin a la segona residència compleixin el confinament perimetral al municipi en qüestió.

I per Nadal?

La Consellera de Salut Alba Vergés ha explicat que el PROCICAT treballa en un document per concretar les mesures a tenir en compte per Nadal i que l’explicaran en el moment en que estigui consensuat. Vergés, això si, assegura que la baixa transmissibilitat dels infants no s’ha de traduir en un augment del nombre de persones que es poden reunir.