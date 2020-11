El govern farà públic avui el pla de desescalada després de les tensions entre els partits del govern

El govern català farà públic aquest dijous el pla de desescalada que s'ha de posar en marxa el proper dilluns 23 de novembre.

Un pla que ha provocat una nova picabaralla entre els partits de govern per les filtracions que s’han produït... Esquerra Republicana en culpa a Junts per Catalunya. De fet els republicans es van aixecar ahir de la reunió que havia de servir per aprovar les noves mesures per frenar l’expansió de la Covid-19. Junts per Catalunya, per la seva banda, assegura que no saben l'autoria de la filtració.

A la tarda els dos socis de govern es van tornar a reunir - aquest cop sense filtracions - per acabar de concretar les mesures que s'han d'aplicar el proper dilluns. Per ara, sabem que es reobrirà la restauració, la cultura i les instal•lacions esportives a l’aire lliure, però falta concretar encara, per exemple, l’horari d’obertura i tancament de la restauració.