Qui és qui a la nova mesa del Parlament

[[H4:Borràs, la presidenta investigada per corrupció]]

Laura Borràs, nascuda a Barcelona el 1970, és llicenciada en filologia catalana i doctora en filologia romànica per la Universitat de Barcelona. Va entrar en política el 2017 com a diputada de Junts per Catalunya i un any després ja era nomenada consellera de Cultura en el govern de Quim Torra. Poc temps després deixaria el càrrec per fer el salt al Congrés, com a líder de Junts a la cambra espanyola. Però abans de tot això, la primera responsabilitat institucional de Laura Borràs va ser el directora de l’Institut de les Lletres Catalanes, entre els anys 2013 i 2018. Un càrrec que ara podria frenar la seva carrera política, ja que el Tribunal Suprem la investiga per presumptes irregularitats durant el seu mandat. L’objectiu de Borràs aquesta legislatura: reactivar la Declaració d’Independència de Catalunya.

[[H4:Anna Caula, vicepresidenta primera i amant del bàsquet]]

Nascuda a Girona el 1971, Caula, abans de saltar a la política, ha estat un dels noms propis del món del bàsquet femení a Catalunya i al conjunt d'Espanya. A la seva carrera com a entrenadora, destaca el seu pas per l'UNI Girona i com a membre de l'equip tècnic de la selecció espanyola U20F. Com a figura independent, arriba al Parlament en el marc de l'experiment de fusió del PDECAT i Esquerra Republicana en la candidatura de Junts pel sí en les eleccions del 2015, amb l'objectiu de mobilitzar el màxim de sensibilitats possibles a favor de l'autodeterminació. En la seva segona legislatura com a diputada, ara d'Esquerra, Caula s'ha consolidat en la sala de màquines del grup parlamentari dels republicans.

Eva Granados, vicepresidenta segona i cervell de la campanya del PSC el 14F

Eva Granados va néixer el 1975 a Barcelona. Diputada pel PSC al Parlament des del 2010, Granados ha estudiat Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat de Barcelona i un màster en Direcció Pública a ESADE.

Filla d'una família de classe treballadora, d’uns pares que van venir d’Andalusia a Pallejà, al Baix Llobregat -cinturó vermell-, Granados s’afiliava al PSC, amb 24 anys, gairebé al mateix temps que ho feia a la UGT, de la qual ha estat membre del Secretariat Nacional en dues ocasions.

Va ser al 2010 quan va ser elegida per primera vegada diputada al Parlament. Sempre vinculada a temes socials, ara fa 11 anys que és diputada i està farta que li diguin botiflera, traïdora i que ja no és demòcrata. El que vol és passar pàgina dels 10 anys de deriva del procés, obrir una nova etapa de retrobament i diàleg. Va ser la cap de campanya en les eleccions que va guanyar Salvador Illa el passat 14 de febrer.

Ferran Pedret, secretari primer de la Mesa i expert en temes jurídics

Nascut a Barcelona el 1979, Pedret és fill de polítics i diputats socialistes, i militant de la Joventut Socialista de Catalunya des de 1993, Ferran Pedret es va llicenciar en dret a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Va ser el 2012 quan va ser elegit diputat al Parlament per primera vegada, abans havia exercit com a advocat per compte propi, a més de treballar com a secretari a l’Ajuntament de Cervelló i com a tècnic de l’administració al consistori de Sant Sadurní d’Anoia.

Pedret, amb un ampli coneixement del reglament del Parlament formarà part del binomi socialista que combatrà les batalles jurídiques per fer front a la majoria independentista de la Mesa.

Jaume Alonso-Cuevillas, d'advocat de Puigdemont a secretari segon

Jaume Alonso-Cuevillas, nascut a Barcelona fa 59 anys, és advocat, economista i catedràtic de Dret Processal a la Universitat de Barcelona. Amb una trajectòria vinculada a la docència i l’advocacia, Cuevillas va saltar a la primera plana informativa l’any 2017 com a advocat de l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont; i col·laborador de la defensa jurídica de la resta de presos pel procés. Fet que el va reportar notorietat i fama. Es va convertir en un rostre habitual en tertúlies polítiques i d’actualitat en alguns mitjans catalans. Una popularitat que li va ajudar a fer el salt a la política l’any 2019, quan va encapçalar com a independent la llista de Junts per Girona a les eleccions generals. Des de llavors, i fins després de les eleccions, va fer tàndem amb Laura Borràs al Congrés. Ara, aquesta col·laboració continuarà, però des de la Mesa del Parlament i l’hemicicle.

Els anticapitalistes assumeixen responsabilitats institucionals

Nascut a Lleida l'any 1973, Pau Juvillà serà el secretari tercer. Llicenciat en Biologia, i tècnic en medi ambient, Juvillà és afiliat a la Confederació General del Treball, d’Òmnium Cultural i membre del Secretariat de la CUP.

Va ser regidor de la Paeria de Lleida entre 2015 i 2019 i va ser el cap de llista dels anticapitalistes per Lleida a les eleccions al Parlament del 14F. Actualment està pendent d’un judici per desobediència per no haver despenjat llaços grocs del seu despatx de La Paeria durant la campanya electoral de les municipal del 2019... Un acte pel qual la fiscalia demana 8 mesos d’inhabilitació. El seu objectiu: apostar per convertir la mesa en un mur "antifeixista" i de defensa de la sobirania.

Un activista per a la quarta secretaria

Va néixer a Barcelona l'any 1986. És un dels impulsors i portaveu de la campanya "Casa nostra, casa vostra", a favor dels drets de les persones refugiades. Activista, professor i també productor musical, va entrar al Parlament com a diputat d'Esquerra després de les eleccions del 2017 i ara repetirà en el que serà la seva segona legislatura. Al Parlament, s'ha dedicat a qüestions relacionades amb la migració, el racisme i també temes culturals.