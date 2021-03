Pere Aragonès se sotmetrà a la investidura de la Generalitat sense un acord tancat entre independentistes

Amb tota probabilitat aquest divendres se celebrarà un ple d’investidura sense un acord tancat. Pere Aragonès necessita els vots de Junts (32 diputats) i de la CUP (9 diputats) per arribar al Palau de la Generalitat i, de moment, no té els suports assegurats.

La formació de Carles Puigdemont assegura que es pot arribar a un acord en qüestió de dies o setmanes, però veuen just tancar un pacte abans de divendres. Per això auguren una investidura fallida en primera votació. Per la seva banda, la CUP decidirà demà el sentit del seu vot, segons el que hagi votat la militància. De moment, tres de la desena d'organitzacions que integren la candidatura, ja han anunciat el seu vot negatiu al preacord amb Esquerra. Es tracta d'Endavant, Arran i Lluita Internacionalista.

Sigui com sigui, Pere Aragonès se sotmetrà divendres al debat d’investidura, quan ha de ser investit per majoria absoluta. Si no ho aconsegueix, calda una segona votació, que se celebraria dimarts dia 30 de març i en què és suficient una majoria simple.