Quim Torra crida a la unitat de l'independentisme, mentre Esquerra i la CUP demanen pactar les eleccions

En el que molt probablement sigui l’últim debat de política general com a president de la Generalitat Quim Torra ha demanat unitat entre partits independentistes davant la seva possible inhabilitació. Ho fa a poques hores de la vista que se celebrarà al Suprem i mentre Esquerra Republicana i la CUP demanen pactar unes eleccions abans de la inhabilitació.

Quim Torra exigeix a Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP unitat i aparcar retrets, ja que l’únic embat, diu, és amb l’estat.

Mentrestant, Esquerra Republicana i la CUP fa dies que miren de consensuar una resposta amb Junts per Catalunya i el President Quim Torra. Una resposta que de moment no arriba i per això insisteixen: mantenir la dignitat del càrrec és important, però també ho és NO deixar a Catalunya en una situació d’interinatge durant més de mig any.

Mentrestant, l’oposició dóna el Govern de Quim Torra per esgotat i demana que torni a l’escenari del mes de gener, quan va assegurar que aprovaria pressupostos i convocaria eleccions. Ciutadans, PSC, Comuns i PP donen per fet la inhabilitació del president i demanen convocar eleccions.

Ciutadans vol una resposta dels partits constitucionalistes en cas que el president Quim Torra no vulgui renunciar al seu càrrec i prolongui el bloqueig institucional.

Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, creu que la continuïtat del Govern és un error i apel·la a un canvi de direcció, que implica la convocatòria d’eleccions. Precisament això, també ho demanen els comuns.

Per últim, el Partit Popular recordava a Torra que si s’enfronta a una inhabilitació és perquè el president va decidir desobeir a la Junta Electoral Central. En aquest sentit, Alejandro Fernández demanava no portar a Catalunya cap al bloqueig institucional.