La Zona Franca de Barcelona i Onda Cero reconeixen la tasca de No Somos Invisibles, Oasi Urbà i La Nau

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i Onda Cero Catalunya han celebrat aquest migdia el lliurament del reconeixement "Ciutat Solidària" 2023 a l'Hotel Espanya de Barcelona, per donar suport a ONGs i entitats socials sense ànim de lucre dels àmbits de la solidaritat, la salut, la infància, l'educació o la reinserció social.

No somos Invisibles

El primer reconeixement ha estat per a la Fundació No Somos Invisibles, que treballa en l’acompanyament de les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes. Aquesta entitat ha impulsat un programa de capacitació laboral per a aquest col·lectiu que té moltes dificultats per al mercat laboral ordinari i als Centres Especials de Treball. En última instància, el repte és aconseguir la inclusió social de les persones amb paràlisi cerebral i el seu desenvolupament personal. Per la seva labor en aquest terreny, ha rebut un xec de 6.000 euros i una campanya publicitària de 120 falques radiofòniques a Onda Cero. A més, se'ls ha fet entrega de la litografia “Suite Equus” de l'artista Margarita Gil Granero.

Oasi Urbà i La Nau

També s'ha reconegut amb l’accèssit a l’entitat Oasi Urbà. Es tracta d’un equip multidisciplinari d’arquitectura, dret i treball social que vol garantir el dret a l’habitatge de les persones més vulnerables. Ofereix serveis immobiliaris des d’una perspectiva sostenible i ètica. Entre aquests serveis, hi ha el d’assessoria tècnica i legal, redacció i revisió de contractes o la mediació entre la propietat i els inquilins. També es fan reformes i rehabilitacions tenint en compte el medi ambient i amb la gent al centre. Per aquesta tasca, Oasi Urbà ha rebut una campanya publicitària de 120 falques radiofòniques a Onda Cero Catalunya, així com la litografia “Gravat sense títol” de l'artista Josep Guinovart.

Finalment, també ha estat reconeguda, amb un segon accèssit, a l’associació cívica La Nau. Aquesta entitat porta lluitant contra l'exclusió social durant 25 anys. El seu objectiu és cobrir les primeres necessitats d'higiene personal i per a la llar dels més desafavorits. També distribueixen roba i calçat, així com productes per a nadons. Un dels emblemes de La Nau és que fa de pont entre les empreses que tenen un excedent de producció i les entitats que treballen directament amb aquest col·lectiu. Una tasca que també ha estat valorada amb una campanya publicitària de 120 falques radiofòniques a Onda Cero Catalunya, així com la litografia “Gravat sense títol” de l'artista Josep Maria Guinovart.

Onda Cero i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

L'acte ha comptat amb la participació del delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, així com del director general d'Atresmedia Radio, Ramón Osorio, i del director d'Atresmedia Radio a Catalunya, Francesc Robert.

Pere Navarro ha destacat que “la tasca que fan entitats com les que estem reconeixent avui és essencial per seguir treballant cap a una societat més justa, més humana i més igualitària. No és gens fàcil comparar, escollir i descartar projectes d’aquestes magnituds, però tot i això, estem molt satisfets amb la ferma aliança que mantenim amb aquest guardons que enguany arriben a la seva onzena edició”.

En aquesta línia, Blanca Sorigué ha afirmat que “en un món en constant transformació i desafiaments complexos, és fonamental reconèixer la dedicació i el compromís d’aquelles persones i ONGs que treballen incansablement per construir un entorn més equitatiu, inclusiu i solidari. Les 41 iniciatives que hem pogut conèixer aquest any, aproximadament 450 des de l’any 2012, són veritables catalitzadores del canvi, impulsant iniciatives innovadores”.

De la seva banda, Ramón Osorio ha agraït a totes les entitats la valuosa tasca que fan per "contribuir a fer una societat millor" i "tenir els valors que han de representar la nostra societat". Osorio ha afirmat que Onda Cero està "molt orgullosa d'haver donat veu a tantes entitats durant tant temps" i de comptar amb el suport fidel del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. També ha celebrat poder compartir una estona amb totes les entitats participants un any més.