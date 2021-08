LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

Xavier Molina: “La maçoneria no és cap secta. Però hi ha un procés per entrar-hi”

Molta gent associa la Maçoneria amb una societat secreta a qui se li atribueix una capacitat d’influència enorme. La maçoneria moderna té més de 300 anys d’història i s’ha repartit per tot el món, de punta a punta. Però, què hi ha de cert? En parlem amb en Xavier Molina que presideix la Gran Lògia Simbòlica Espanyola, com a sereníssim Gran Mestre.