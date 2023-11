Xavier Aldekoa presenta el seu conte infantil "Les històries de l'Àfrika"

Durant els darrers vint anys, Xavier Aldekoa ha recorregut com a reporter mig centenar de països africans. Ha cobert conflictes, epidèmies, ha parlat amb la seva gent i ha descobert la seva cultura, els seus somnis i les seves pors. El periodista ha anat recollint totes aquestes històries en diferents llibres i ara presenta "Les històries de l'Àfrica", un conte infantil amb il·lustracions de Mercedes Palacios. Aldekoa veia els ulls oberts dels companys de classe de les seves filles quan hi anava a fer xerrades i va pensar que un conte infantil seria una bona idea. Quan parla dels seus viatges, explica que "el mèrit és de les persones que es queden, de la meva dona i les meves filles".

La infància africana

Xavier Aldekoa estableix una relació entre els somnis de les seves filles i dels nens i nenes de l'Àfrica. La majoria, volen complir aquestes aspiracions a casa seva, sense marxar del continent. Entre les històries del llibre: una nena que vol ser escriptora, dues fotoperiodistes i una cantant. "Són exemples perquè ho tenen difícil, però continuen lluitant", assegura. El periodista considera que la imatge que tenim de l'Àfrica "no és fidedigne, que continuem veient el continent com un tot" i que hem de mostrar una imatge positiva, sobretot als més petits. Durant la seva visita a "La Brúixola" recorda històries de nens que ha conegut al llarg de vint anys i amb els quals encara manté el contacte.

L'Àfrica, avui dia

El continent africà està format per cinquanta-cinc països, d'aquests, uns quinze pateixen conflictes actualment. Aldekoa reconeix que hi ha "inestabilitat en alguns països, però altres com Ghana, Ruanda o Costa d'Ivori han millorat molt". Afegeix que fixar-se només a les notícies negatives és "donar una visió injusta del continent". Encara falta molt per fer, però "és un continent que té una potència juvenil que, si s'aprofita, té una força imparable". Quan viatja a l'Àfrica, Xavier Aldekoa, reconeix que se sent de les persones més grans que caminen pels carrers dels seus països.