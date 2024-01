La violència vicària, principal hipòtesi de la mort d’un pare i els seus dos fills a Barcelona

L’home hauria matat els seus fills i després s’hauria suïcidat. Els Mossos d’Esquadra continuen treballant en la investigació. El cas es manté sota secret d’actuacions. La mare dels nens va alertar la policia que no tenia notícies de l’exmarit, que li havia de retornar els nens després de les vacances de Nadal i no van anar a l’escola el dilluns. Al domicili hi havia una forta concentració de gas i en accedir, els Bombers van localitzar els tres cossos.

CONDEMNA INSTITUCIONAL

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha condemnat aquest dimarts en nom del Consell Executiu el cas de la mort d’un pare i els seus dos fills al barri d’Horta de Barcelona d’aquest dilluns. Els Mossos situen la violència vicària com a principal hipòtesi. “Són uns fets tràgics i dolorosos, que consternen la societat catalana, que ens omplen d’impotència per no haver pogut evitar-ho i ens enrabien”, ha dit Plaja, que ha definit la violència vicària com “la més extrema que es pot exercir cap a una dona, cap a una mare”.

Diferents representants polítics del Govern i l'Ajuntament de Barcelona han fet aquest dimarts un minut de silenci per condemnar el crim masclista d'una veïna de Sant Martí de 38 anys i el possible cas de violència vicària que va passar a Horta dilluns a la tarda.