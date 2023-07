EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

La por i la vergonya impedeixen el diagnòstic de gairebé la meitat dels pacients amb incontinència.

Gairebé la meitat dels pacients amb incontinència no consulten amb el metge per por o per vergonya. Una dada que posa en relleu l'infradiagnòstic d'aquesta patologia amb què conviuen 420 milions de persones al món. A Espanya, es calcula que uns 2 milions d'espanyols pateixen incontinència fecal i 6,5 milions urinària. Carles Aguilar entrevista la Dra. Elena Bermejo, Coloproctòloga de l'Hospital de la Princesa de Madrid i Maite de l'Associació d'Incontinència, ÀSIA