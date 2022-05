El municipi ha restringit el consum perquè els aqüifers municipals no tenen prou reserves i el consum s'ha disparat per l'augment de les temperatures. L'alcalde de Vacarisses, Antoni Massana, ha dit que la situació és “crítica”, però considera que no haura d'endurir les restriccions. Antoni Massana també ha lamentat que Vacarisses no estigui connectada a la xarxa pública d'aigua i el subministrament depengui dels pous.