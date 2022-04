LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

La Universitat de Barcelona acull alumnes i professorat provinent d'Ucraïna

La Universitat de Barcelona posa en marxa un paquet d’accions que serviran per fer suport a la comunitat universitària d’Ucraïna, que també està patint les conseqüències de la guerra provocada per Rússia en aquell país.Aquest programa de la universitat catalana incorpora diferents línies d’actuació: des de l’acollida temporal de persones desplaçades per culpa de la guerra fins a la posada en marxa d’una nova edició del curs per a persones refugiades i provinents de zones en conflicte.