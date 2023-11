Avui l'Eugeni Osàcar ens ha acostat la trilogia de Baztan. L'obra, escrita per Dolores Redondo, ha passat a la pantalla a través de la plataforma Netflix amb tres pel·lícules de suspens que no deixen ni un moment per la respiració. Una trilogia que combina localitzacions a Navarra i el País Basc amb d'altres a Barcelona.