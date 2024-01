La tramitació de l'amnistia i els ritmes de l'acció de la justícia

Hem abordat a la Brúixola amb l'advocat Pablo de Palacio què pot passar amb l'aplicació de la llei d'amnistia si alguna formació recorre la normativa davant del Tribunal Constitucional o instàncies judicials europees.

El TC

Si una formació presenta un recurs d'inconstitucionalitat davant el TC, la llei d'amnistia continuaria en vigor, ja que la seva suspensió només és possible en casos excepcionals, com per exemple que ho demanés el govern espanyol. L'advocat Pablo de Palacio també ha augurat que, en tot cas, el TC dictarà sentència en un termini "d'un any i mig o dos", per tant, posteriorment a l'aprovació de la mesura de gràcia.

Les qüestions prejudicials

Què passa si els jutges espanyols acudeixen al TJUE en el moment en què hagin d'aplicar l'amnistia? Segons aquest lletrat, tampoc hi ha un efecte suspensiu. El TJUE ha d'estudiar si la llei és compatible amb el marc europeu però la seva validació quedaria intacte ja que no hi ha un motiu per suspendre la seva aplicació.

Què passa si el Suprem dicta sentència sobre Puigdemont?

En cas que el Suprem accepti la causa de Tsunami pel que fa a les investigacions per terrorisme a Carles Puigdemont o Marta Rovira, tal i com ha demanat el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón, la sentència sí que serà ferma. En tot cas, segons "De Palacio, això passa perquè els aforats no tenen un òrgan superior que revisi la sentència, "una mancança" del sistema judicial espanyol que ha assenyalat en algunes ocasions la UE. Aquest advocat també ha apuntat que no és lícit "accelerarr els tràmits judicials" per impedir que uns investigats es puguin beneficiar d'una futura llei.

L'informe dels lletrats

Preguntat pel darrer informe dels lletrats del Congrés sobre la constitucionalitat de l'amnistia, De Palacio també creu que per aplicar-la seria necessària una reforma de la Constitució, ja que es pot interpretar aquesta mesrua com un indult generalitzat, cosa que no està recollida a la Carta Magna.