"Tothom pot treure's una llicència de dron, però no tothom pot dedicar-s'hi professionalment"

Aconseguir plans i imatges espectaculars i impossibles és part de la feina de l'Arnau Espejo, pilot de drons en el món audiovisual. Una feina que quan ell va començar en el món de la publicitat, el cinema i les sèries encara no existia, i que ara mateix uneix dues de les seves grans passions: l'aeromodelisme i l'audiovisual. A 'La Brúixola' aprofundim en aquesta feina i en el perquè és un ofici tan especial.

Tothom es pot comprar un dron, però no tothom pot dedicar-s'hi

Es tracta d'una feina complexa que necessita molt coneixement i habilitat i que no tothom que es treu el títol de pilot de dron pot dedicar-s'hi. "Jo sempre ho comparo amb un cotxe. Tothom pot treure's el carnet de cotxe i circular, però després hi ha gent que és conductor professional", afirma l'Arnau. En funció del pla que es necessiti, o l'exigència de l'escena s'utilitza un dron o un altre. N'hi ha que fins i tot necessiten diverses persones per funcionar correctament. Tal com explica l'Arnau, la coordinació i el treball en equip és una part essencial en aquesta feina.

Un dels primers

L'Arnau Espejo va treure's el títol de pilot de dron molt d'hora, quan ell ja es dedicava al món audiovisual i encara no n'estava tan normalitzat el seu ús. A partir d'aquí, va començar la seva especialització, que l'ha portat a ser el professional que és ara com ara. Al llarg de la seva carrera ha treballat en tota mena de projectes: des de publicitat, videoclips, sèries o pel·lícules. Una de les més destacades és la seva participació en el film de Juan Antonio Bayona 'La Sociedad de la Nieve', on va anar als Andes a gravar la zona original de l'accident que després sortiria a la pel·lícula nominada als Òscars.