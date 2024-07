Tot quedaria gairebé igual en cas de repetició electoral

El PSC i Esquerra sortirien reforçats d’una eventual repetició electoral, mentre que Junts s’estancaria, segons el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. La formació de Salvador Illa podrien passar dels 42 als 45 escons i els republicans podrien créixer dels 20 als 24 representants. En canvi, el partit de Carles Puigdemont -si bé mantindria la segona plaça- s'estancaria al voltant dels seus 35 parlamentaris actuals.

Segons l’enquesta, el tripartit d’esquerres podria sumar majoria absoluta -per la part alta de la forquilla-, mentre que l’independentisme no hi arribaria sense Aliança Catalana.

Estimació d'escons, segons el CEO

PSC: 39 - 45

Junts: 31 – 36

ERC: 19 – 24

PP: 13 – 18

Vox: 7 – 11

Comuns: 5 – 8

CUP: 1 – 6

Aliança Catalana: 1 - 4

Valoració de líders

Pel que fa a la valoració de líders, Salvador Illa és l'únic que aprova. El primer secretari del PSC ho fa per la mínima amb 5,2, seguit del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, amb un 4,8. Després se situen les líders dels Comuns, Jéssica Albiahc; i de la CUP, Laia Estrada. Totes dues obtenen un 4,6.

Per la seva banda, l’expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, es queda amb 3,9. Molt a prop se situa la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols (3,6), i una mica més distanciat és col·loca el president del PP, Alejandro Fernández (3,1). El líder pitjor valorat és el de Vox, Ignacio Garriga, amb un 1,9.

Independència, a la baixa

El CEO també determina que la independència continua perdent adeptes. El 40% dels enquestats són partidaris de trencar amb la resta d'Espanya, mentre que el 53% hi estan en contra.

Un 31% dels enquestats vol que Catalunya sigui un estat independent enfront de la resta que opta per fórmules no separatistes. Un terç dels preguntats aposta per seguir sent una comunitat autònoma, dos de cada deu prefereixen un estat dins d’una Espanya federal i un 7% vol que Catalunya sigui una regió espanyola.